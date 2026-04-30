今回は、失礼すぎる夫の元カノに言い返したエピソードを紹介します。義母との間に割り込んできた夫の元カノに…「結婚して引っ越してきた先の近所に、夫の元カノが住んでいることが分かりました。この元カノは夫にやたら連絡してきたり、うちに突然訪問してきたりして、正直かなり迷惑です。ちなみに元カノはシングルマザーで、『〇（夫の名前）がパパならいいのに』と言ってくるのにもイライラします。そんなある日、義母がうちに