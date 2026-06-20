粗品

大阪府出身のお笑い芸人。1993年1月7日生まれ。霜降り明星のメンバーで、相方はせいや。よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京所属。大阪NSC33期生扱い。

2026年8月6日

2026年8月5日

2026年7月30日

2026年7月29日

2026年7月23日

2026年7月22日

2026年7月16日

2026年7月15日

2026年7月8日

2026年7月3日

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