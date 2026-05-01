「砂」と聞いて何を思い浮かべるだろうか。【映像】ひと目で分かる砂の「定義」公園の砂場、海辺に広がる砂浜、砂丘…。実は、この一見どこにでもありそうな「砂」が、私たちの生活の基盤を支える資源だということはあることはあまり知られていない。砂は、水に次いで世界で２番目に多く消費されていると言われている。そして、深刻な枯渇の危機に瀕しているのだ。朝日新聞GLOBEでは4月、「砂を追う」というテーマで、世界