千葉県東金市にある廃墟となったホテルに、無断侵入が相次いでいる。過去にはボヤ騒ぎも発生し、近隣住民は「300回近く通報した」と訴える。警察は侵入行為が法律に抵触する恐れがあるとし、注意を呼びかけている。異様な雰囲気放つ廃ホテル迷惑行為が相次いでいるのは、千葉県東金市のとあるスポット。うっそうとした雑木林の中に建つ“廃ホテル”は、壁の至るところに落書きがされ、異様な雰囲気を放っていた。取材班：よく見て