キノフィルムズ/木下グループは、アクション映画『ジョン・ウィック』シリーズの初スピンオフ作『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDを2026年6月24日に発売する。ブルーレイに特典DVDが付属するBlu-ray プレミアムエディションは8,250円、DVDは4,620円。『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDが6月24日に発売Blu-ray プレミアムエディションDVD『バレリーナ：The World of John Wick』は、