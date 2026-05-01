千葉県野田市で玉突き事故を起こした後、衝突した相手の車の運転手を刃物で刺して殺害しようとしたとして、40代の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された井上純一容疑者は4月29日夜、野田市の路上で、交通事故の相手の運転手で50代の男性の顔を包丁のような刃物で刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。男性は右の頬を刺され軽いケガをしています。井上容疑者は男性の車に追突し、3台が絡む玉突き事故を起こして