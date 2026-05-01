「かわいいにゃー！」百田夏菜子、猫耳ニット帽姿にファンもん絶！ 「存在そのものが尊いざます」
ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは4月30日、自身のInstagramを更新。猫耳付きニット帽をかぶった姿を公開しました。
【写真】百田夏菜子の猫耳ニット帽姿
コメントでは「待って待ってかわいすぎる…」「ひゃあああああああかわいい」「かわいい天才だいすき」「べっぴんさん」「かわいいにゃー！」「ねこみみ帽子ハマってるのかな??」「存在そのものが尊いざます」「頭のてっぺんから爪の先まで可愛い夏菜子ちゃん好き」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】百田夏菜子の猫耳ニット帽姿
「待って待ってかわいすぎる…」百田さんは4枚の写真を投稿。赤いリップを塗った口元や、チューリップモチーフのカラフルなネイルショットなどです。そして1枚目では、ピンク色の猫耳付きニット帽をかぶる姿を掲載。頬に手を添えて、カメラを真っすぐ見つめる表情が愛らしいです。
「甘辛夏菜子ちゃん可愛すぎる！」4月23日にも自身のソロショットを公開していた百田さん。こちらの投稿ではスウェット素材のグレーのセットアップを着用し、カジュアルかつ格好いい印象です。ファンからは「甘辛夏菜子ちゃん可愛すぎる！」「ストリート系の夏菜子ちゃんかっこかわいい!!」「二面性ギャップ」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)