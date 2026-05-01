ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは4月30日、自身のInstagramを更新。猫耳付きニット帽をかぶった愛らしいショットが話題を集めています。（サムネイル画像出典：百田夏菜子さん公式Instagramより）

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ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは4月30日、自身のInstagramを更新。猫耳付きニット帽をかぶった姿を公開しました。

【写真】百田夏菜子の猫耳ニット帽姿

「待って待ってかわいすぎる…」

百田さんは4枚の写真を投稿。赤いリップを塗った口元や、チューリップモチーフのカラフルなネイルショットなどです。そして1枚目では、ピンク色の猫耳付きニット帽をかぶる姿を掲載。頬に手を添えて、カメラを真っすぐ見つめる表情が愛らしいです。

コメントでは「待って待ってかわいすぎる…」「ひゃあああああああかわいい」「かわいい天才だいすき」「べっぴんさん」「かわいいにゃー！」「ねこみみ帽子ハマってるのかな??」「存在そのものが尊いざます」「頭のてっぺんから爪の先まで可愛い夏菜子ちゃん好き」などの声が寄せられています。

「甘辛夏菜子ちゃん可愛すぎる！」

4月23日にも自身のソロショットを公開していた百田さん。こちらの投稿ではスウェット素材のグレーのセットアップを着用し、カジュアルかつ格好いい印象です。ファンからは「甘辛夏菜子ちゃん可愛すぎる！」「ストリート系の夏菜子ちゃんかっこかわいい!!」「二面性ギャップ」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)