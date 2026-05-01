陸上・織田記念

陸上の織田幹雄記念国際は29日、ホットスタッフフィールド広島で行われ、女子100メートルB決勝で23歳・青山華依（ミキハウス）は6位だった。2021年東京五輪の4×100メートルリレーに18歳で出場した逸材は、2度の大怪我と手術で競技人生を狂わされてなお、再び大舞台を目指している。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

午前10時30分、セイコーチャレンジ（予備予選）のスタートリストに東京五輪を駆けたスプリンターの名前があった。

青山は全体3位で通過すると、予選では12秒11（向かい風0.8メートル）で組6着。「久々に速い人たちと走るレースだったので、想像ができなかったんですけど……。最低でも予選には出たかったので良かった。もうちょっと周りの人と競っても、しっかり走れるようにしたいです」と手応えと課題を口にした。

夢舞台からもうすぐ5年。陸上への情熱を繋いできた。

大阪出身の23歳。大阪高2年で日本選手権3位に入り、注目を集めると、18歳にして東京五輪の4×100メートルリレーに出場。甲南大2年時には自己ベスト11秒47もマークした日本学生個人選手権で優勝し、オレゴン世界陸上のリレーメンバーに選出されるなど、日本の女子短距離界を担う存在として期待されてきた。しかし、思わぬ悲劇が襲う。

大学2年の2月に左膝の前十字靭帯断裂と半月板を損傷し手術。シーズンをほぼ棒に振った。11月に実戦復帰するも翌年のパリ五輪は出場を逃し、大学卒業間近の25年の年明けに再断裂した。「1回目は（靭帯を）切った直後に歩けなくて。2回目は歩けたし、ちょっと膝がズレた感覚だったので、靭帯は大丈夫かなと思ったんですけど、MRIを撮ったら切れていて。また走れない期間があるのは、すごく悲しかったです」

2度目の手術とリハビリを経て、昨年9月の全日本実業団対抗選手権で復帰。社会人2年目を迎える今季は3月から試合を重ね、9レース目になる。過去の走りを手放し、1から作り直している最中だ。

かつては、国内トップクラスで走っていたが、今は自分より前を走る選手も多い。過去と比較し、抱える葛藤もある。

「皆さんからは『頑張ってるね』というお声をいただけるんですけど、過去の成績のことも考えてしまう部分もあって。私の中では『手術をしたから』という考えはしないようにしていて、みんなと同じラインで考えている。単純にまだレベルが低いなと思います」

青山が走り続ける理由とは「できるところまで行きたい」

アスリートにとって、怪我は付きもの。過酷なリハビリや、周囲に置いていかれるような不安に、心が折れてしまうこともある。それでも青山がトラックに立ち続けるのは、もう一度大きな舞台で戦いたいから。

この春からは、母校の大学院に入学。社会科学研究科経営学専攻に所属し、新たな環境に身を置く。

「次に靭帯を切ったら辞めます。3回目は、靭帯を取るところがないので。2回目までは頑張ろうと思った。（再断裂した時は）辞めたかったけど、走るのが嫌いになったり、怖くなったりしたわけじゃない。『できるところまで行きたい』と思ったのでやっています。もう一度大舞台に立ちたいですね。後輩とかも頑張っているので、私も一緒に走りたいです」

この日はB決勝に進出し、12秒18（向かい風0.8メートル）で6位。3本のレースを走り切った。

着実に一歩ずつ。苦楽を共にしたその足と、再び輝く舞台を目指す。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）