日本テレビ「笑点」（日曜後5・30）が今月に60周年を迎え、メンバーが取材に応じた。6代目司会の春風亭昇太（66）は「普通は視聴率が振るわないと、てこ入れをする。笑点は何もてこ入れをしなかった。進化しなかったからガラパゴス諸島みたいになっている。それが良かった」と長寿の秘訣（ひけつ）を明かした。

立川談志さん発案の「金曜夜席」を引き継ぐ形で、1966年5月15日にスタート。60年間変わらず日曜夕方を彩ってきた。最年長の三遊亭好楽（79）は「バトンタッチがうまくいったから60年も続いたんだと思う。スタッフの勝利」と称え、三遊亭小遊三（79）は「箱根駅伝と一緒でたすきをつないでいく。ブレーキを起こした人もいれば、区間新記録の人もいる。私はもちろんブレーキ」とおどけた。

林家たい平（61）は「家族が一緒にテレビの前に集まってほっとできる時間をずっと提供できたからでは」と要因を分析した。テーマソングや座布団のやりとりもおなじみだ。42年座布団を運んだ山田隆夫（69）は「居心地がいいぬるま湯に入っているような感じで60年たった」としみじみと語った。

一方で2022年以降は桂宮治（49）、春風亭一之輔（48）、立川晴の輔（53）が加入し、世代交代が進んだ。番組が今後100年続くために必要なことを聞かれた一之輔は「ギャラのアップ」とズバリ。新顔の晴の輔は「先輩からは“日本のお味噌汁”のような香りがする。僕も早くそういう匂いが出るようにしたい」と意気込んだ。

3人の中で最も早く加入したが、芸歴が最も浅い宮治は「早く先輩になりたい。100年続くためにはいろいろな人が入ってきて」とアピール。今後どんな“還暦祝い”があるのか注目だ。（前田 拓磨）

【笑点出来事アラカルト】

☆座布団の色変更 放送開始当初は淡いブルー。その後、ピンクになり、1972年ごろから現在の紫に。

☆初の座布団10枚！ 67年、桂歌丸、柳亭小痴楽が獲得。

☆初の海外収録 78年に日テレ開局25周年を記念し、米サンフランシスコで収録。林家木久扇（当時は木久蔵）が現地で聴いた「セントルイス・ブルース」のリズムに合わせ「いやんばか〜ん」と歌って大ウケ。大ヒットギャグが誕生。

☆名前を公募 2006年、林家木久扇（当時は木久蔵）が新高座名を募集。

☆座布団獲得なし 13年10月20日放送で放送開始以来初の出演者全員が座布団獲得なしの珍事。

☆リモート大喜利 新型コロナウイルスが流行していた20年、出演者が自宅からリモートで登場した。