Travis Japan、巨大ミッキーぬいぐるみを巡り白熱の戦い 勝因は“カーニバル”？
7人組グループ・Travis Japan（宮近海斗、吉澤閑也、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、松倉海斗、松田元太）が30日、都内で行われたディズニープラス オリジナルシリーズ『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』先行プレミア試写イベントに登壇した。この日は2組に分かれた“プレゼン”対決も行われ、白熱した盛り上がりをみせた。
【全身ショット】相変わらずなかよし♪TJポーズをするTravis Japan
同番組では、日々多忙を極める7人が、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。
Team Aの宮近、吉澤、中村、Team Bは七五三掛、松倉、松田がそれぞれ自らの旅の“推しポイント”でプレゼンを行い、どちらのコースが見たくなったかを決定。勝者にプレゼントされる約80センチ、ビッグサイズのミッキーマウスのぬいぐるみが登場すると「かわいい！」「うそじゃん！」と大興奮。宮近は「下手したら本人よりデカいかも」とボケた。
代表して吉澤は「部族との方々とのふれあい」を挙げ、さらに、自然の中では「なにかの動物に乗ったり…なにか…カッカッカーニバル！」と吉澤の持ちギャグを披露して会場を一体に。さらに「昔からいる3人。17年近くいる3人なので絆が見られると思います」と力説。ただ聞いているだけの宮近だったが「めちゃくちゃネタバレを避けてできてた」と満足げに笑った。
Team B代表の七五三掛は「24時間温泉」を挙げ「普通なら朝6時から22時まででホテルの温泉ってしまっちゃうじゃん。でもそこは24時間入れてそこは20ヶ所くらいの温泉があって…」「全部温度が違う！」「世界の方々が日本の文化・温泉を愛してる姿がみられる」と紹介。そのたびにサポート役の松田と松倉が「オーマイガー！」「アイキャンビリーブ！」と声を揃えた合いの手を入れ“コンビ芸”で湧かせ、中村から「欧米か」のツッコミを浴びた。
観客の拍手で勝者を決めることになると両者ともに手を合わせて祈りを捧げるポーズで必死に懇願。拍手の大きさが“互角”ということで最終決定は旅の企画者・川島に任されることに。Team Aが選ばれると宮近・中村・吉澤は飛び上がり、七五三掛・松田・松倉は口をあんぐり。川島から「うれしいですか？」と確認されたTeam Aが「カッ、カッ、カーニバル！」とミッキーの人形の腕を上下させて、再び大騒ぎ。勝者3人と川島で写真撮影をすることなるもののちゃっかり、Team Bも映り込んで、相変わらず仲良しの7人だった。
ちなみにTeam Aの勝因について川島は「カーニバルで盛り上げたからじゃない？」と回答。松田は「しめ（七五三掛）だって一発ギャグで盛り上げられるよね」とむちゃぶりし、七五三掛は「ないです！ないです！」と断固拒否していた。
5月1日より全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新。
同番組では、日々多忙を極める7人が、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。
Team Aの宮近、吉澤、中村、Team Bは七五三掛、松倉、松田がそれぞれ自らの旅の“推しポイント”でプレゼンを行い、どちらのコースが見たくなったかを決定。勝者にプレゼントされる約80センチ、ビッグサイズのミッキーマウスのぬいぐるみが登場すると「かわいい！」「うそじゃん！」と大興奮。宮近は「下手したら本人よりデカいかも」とボケた。
代表して吉澤は「部族との方々とのふれあい」を挙げ、さらに、自然の中では「なにかの動物に乗ったり…なにか…カッカッカーニバル！」と吉澤の持ちギャグを披露して会場を一体に。さらに「昔からいる3人。17年近くいる3人なので絆が見られると思います」と力説。ただ聞いているだけの宮近だったが「めちゃくちゃネタバレを避けてできてた」と満足げに笑った。
Team B代表の七五三掛は「24時間温泉」を挙げ「普通なら朝6時から22時まででホテルの温泉ってしまっちゃうじゃん。でもそこは24時間入れてそこは20ヶ所くらいの温泉があって…」「全部温度が違う！」「世界の方々が日本の文化・温泉を愛してる姿がみられる」と紹介。そのたびにサポート役の松田と松倉が「オーマイガー！」「アイキャンビリーブ！」と声を揃えた合いの手を入れ“コンビ芸”で湧かせ、中村から「欧米か」のツッコミを浴びた。
観客の拍手で勝者を決めることになると両者ともに手を合わせて祈りを捧げるポーズで必死に懇願。拍手の大きさが“互角”ということで最終決定は旅の企画者・川島に任されることに。Team Aが選ばれると宮近・中村・吉澤は飛び上がり、七五三掛・松田・松倉は口をあんぐり。川島から「うれしいですか？」と確認されたTeam Aが「カッ、カッ、カーニバル！」とミッキーの人形の腕を上下させて、再び大騒ぎ。勝者3人と川島で写真撮影をすることなるもののちゃっかり、Team Bも映り込んで、相変わらず仲良しの7人だった。
ちなみにTeam Aの勝因について川島は「カーニバルで盛り上げたからじゃない？」と回答。松田は「しめ（七五三掛）だって一発ギャグで盛り上げられるよね」とむちゃぶりし、七五三掛は「ないです！ないです！」と断固拒否していた。
5月1日より全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新。