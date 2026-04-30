NTTドコモは、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者を対象に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「1デイ・スタジオ・パス」ペアチケットが毎月抽選で当たるキャンペーンを5月1日に開始する。毎月50組100人が抽選で当たる。

終了時期は未定で、キャンペーンサイトからのエントリーが必要となる。応募は1人あたり毎月1回までで、すでに当選したことがあるユーザーは以後の抽選対象外となる。

チケットの有効期限は、5月から9月にエントリーした場合が2027年4月30日まで、10月以降のエントリーは2027年9月30日までとなる。応募と料金プランの契約や申し込みの順序は問われない。

あわせて、dポイントクラブアプリとd払いアプリの「きせかえ」機能には、USJとのコラボによる限定デザインが追加された。

さらに7月1日からは、関西のドコモショップで、d払いアプリまたはdポイントクラブアプリをUSJコラボデザインに設定した画面を提示し、キャンペーンにエントリーしたユーザーに、USJのオリジナルチャームを進呈するキャンペーンも予定されている。

なお、一部店舗は対象外となる。特典は先着順で、予定数量に達し次第終了する。