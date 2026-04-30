【ROUTE16R】 8月6日 発売予定 価格：3,300円 CEROレーティング：A（全年齢対象） プレイ人数：1～4人(ローカルマルチプレイのみ)

サン電子のゲームブランド「SUNSOFT（サンソフト）」は、Nintendo Switch/Steam用アクション「ROUTE16R」を8月6日に発売する。ダウンロード専売で、価格は3,300円。

「ROUTE16R」は、1980年代に発売された「ルート16」シリーズの完全新作タイトル。前作と同様、プレーヤーは敵車両やモンスターの妨害を避けながら、ステージにあるすべてのお金を回収する。また、さまざまなアイテムやギミックが仕掛けられた迷路を攻略する「メイズモード」と、16のメイズで構成されたステージ全体を見渡せる「レーダーモード」をダイナミックに切り替えることで、シンプルなゲーム性ながらも、常に緊張感のあるカーチェイスアクションを楽しめる。

「ROUTE16R」の発売と同時に、アーケード版「ROUTE16」、ファミコン用ゲームソフト「ROUTE16TURBO」の移植版も発売される。また、「ROUTE16R」、「ROUTE16」、「ROUTE16TURBO」の3タイトルを収録した「ROUTE16 COLLECTION」がNintendo Switch限定で登場。「ROUTE16 COLLECTION」にさまざまな特典が同梱されるコレクターズBOXも用意されている。「ROUTE16 COLLECTION」および「ROUTE16 COLLECTION」コレクターズBOXは、4月30日より順次予約受付が開始される。

【【公式PV】ROUTE16R】

さまざまなアイテムやギミックがあり、多彩なパターンがあるメイズ

メイズの外に出ると、そのまま「レーダーモード」に。敵を振り切りながら次に行くメイズを決めよう

「ROUTE16R」ゲーム内容

これまでの「ルート16」シリーズは、基本的に、敵組織であるカンハルー軍団からは逃げる一方だったが、本作では敵にぶつかることで「マッド・エックスR」がロボットに変形する。そこから敵との戦闘が始まり、さらに敵を倒すことで追加ボーナスの獲得も可能となっている。

敵に接触すると変形！戦闘開始

戦闘は自動で行なわれる。単純なマッド・エックスRの性能だけでなく、持っているアイテムによる追加効果も戦いをアシスト

マッド・エックスRをカスタマイズ

次のステージに行く途中、ステージで集めたお金を使ってマッド・エックスRをカスタマイズすることができる。移動速度や「ターボ」を使うための燃料だけでなく、敵との戦闘を有利にするカスタマイズパーツも用意されている。

簡単にはやられない。カンハルー軍団もパワーアップ

かつて世界中のお金を奪った悪の組織であるカンハルー軍団も、ただやられるだけではない。過去作ではすべてのお金アイテムを回収するとステージクリアとなったが、本作ではボスが登場。ボスを倒さなければステージクリアとはならない。ボスは激しい攻撃でマッド・エックスRを追い詰める。ボスの攻撃やバリア展開の隙をつきながらボスに突撃し、ロボットに変形してダメージを与えよう。

アイテムをすべて回収するとボスが出現。ボスの待つエリアへ急ごう

ボタンひとつでクラシックスタイルに！？

本作では、どのシーンからでも、画面をモダンスタイルかクラシックスタイルにボタンひとつで切り替えることができる。グラフィックスが異なるだけで、遊びの感覚がぐっと変わる。

シリーズ初のマルチプレイモードも実装

本作ではシリーズ初となるマルチプレイモードを搭載。マルチプレイではファルグ（旗）をプレーヤー同士で奪い合うミニゲームが遊べる。

※ローカルマルチのみ対応。オンラインマルチプレイはできません。

過去の「ルート16」シリーズも復活。3つの「ルート16」がセットになった「ROUTE16 COLLECTION」も同時発売！

「ルート16」シリーズ復活！

「ROUTE16R」の発売と同時に、アーケード版「ROUTE16」、ファミコン用ゲームソフト「ROUTE16TURBO」の移植版も発売される。過去作を遊んだことがない人も最新のプラットフォームで遊べる。

「ROUTE16TURBO」

発売日：8月6日

価格：1,540円

対応ハード：Nintendo Switch/プレイステーション 5/Steam (DL専売)

プレイ人数：1人

「ROUTE16」

発売日：8月6日

価格：814円

対応ハード：Nintendo Switch（DL専売）

プレイ人数：1人

「ROUTE16 COLLECTION」

3つの「ルート16」が1つになった「ROUTE16 COLLECTION」がNintendo Switch限定で発売される。また、ゲーム本体に、サウンドトラックCDやアクリルスタンドなどが同梱された「コレクターズBOX」も登場する。

「ROUTE16 COLLECTION」

発売日：8月6日

通常版（パッケージ）：5,478円

通常版（ダウンロード）：4,730円

コレクターズBOX：9,999円

対応ハード：Nintendo Switch

プレイ人数：1～4人（ローカルマルチプレイのみ）

【収録ゲーム】

・「ROUTE16」

・「ROUTE16TURBO」

・「ROUTE16R」

3つの「ルート16」がひとつになった「ROUTE16 COLLECTION」

「ROUTE16 COLLECTION」コレクターズBOXには、光り輝く「ROUTE16TURBO」の金のレプリカカセットや、限定アクリルスタンドなど、ここでしか手に入らない限定アイテムが同梱される

Amazonにて予約販売開始。各店舗でも順次開始

4月30日よりAmazonにて「ROUTE16 COLLECTION」通常版およびコレクターズBOXの予約が開始される。Amazonオリジナル特典として限定のポストカードも付属する。なお、順次、各販売サイトで予約が開始される。

(C)SUNSOFT

(C)SUNSOFT (C)HAMSTER Corporation