【北斗の拳】第6話「神の国」先行場面カット＆あらすじ公開！
4月10日より好評放送・配信中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、5月1日（金）25時より放送・配信の第6話先行場面カットとあらすじが公開された。あわせて本日配信リリースされた、オープニングテーマ［Alexandros］『Hallelujah』のコラボレーションMVが公開された。さらにマッドサージ役は斉藤次郎に決定した。
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
5月1日（金）25時からの放送・配信の第6話あらすじと場面カットが先行公開された。
＜第6話「 神の国」あらすじ＞
活気のあるオアシスへとたどり着いたケンシロウとバットは食料を調達すべくとあるバーに立ち寄る。そこで店主から、この付近にはGOLANと呼ばれる狂信的な戦闘集団が存在する事を知らされる。そのGOLANによって奴隷として捕らえられ、トラックで連行されているリンの姿をバットが目撃する。
＞＞＞第6話の先行カットを全てチェック！（写真14点）
そして、オープニングテーマ［Alexandros］『Hallelujah』が、本日デジタルシングルリリース、アニメの映像を使用したコラボレーションMVも公開された。このMVは、未公開の6話以降の映像も盛り込まれたスペシャル仕様となっている。
さらにGOLAN幹部・マッドサージ役は、斉藤次郎に決定した。キャストからコメントも到着している。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
＜第6話「 神の国」あらすじ＞
活気のあるオアシスへとたどり着いたケンシロウとバットは食料を調達すべくとあるバーに立ち寄る。そこで店主から、この付近にはGOLANと呼ばれる狂信的な戦闘集団が存在する事を知らされる。そのGOLANによって奴隷として捕らえられ、トラックで連行されているリンの姿をバットが目撃する。
＞＞＞第6話の先行カットを全てチェック！（写真14点）
そして、オープニングテーマ［Alexandros］『Hallelujah』が、本日デジタルシングルリリース、アニメの映像を使用したコラボレーションMVも公開された。このMVは、未公開の6話以降の映像も盛り込まれたスペシャル仕様となっている。
さらにGOLAN幹部・マッドサージ役は、斉藤次郎に決定した。キャストからコメントも到着している。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
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