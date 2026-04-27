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元教師が解説、学校へ行けないのは「心が風邪をひいている状態」。不登校への正しい向き合い方

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YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「不登校になったら最初にやるべきことを教えます」を公開した。元教師のすぎやま氏が、子供が不登校になりそうな時、そして実際に不登校になってしまった際の具体的なステップを解説。「学校に行けなくなってもそこで終わりじゃない」と、子供を守るための適切な対応の重要性を説いている。



すぎやま氏はまず、不登校になりそうな時にやるべきこととして「体のサインを受け取る」ことの重要性を指摘する。朝起きると頭痛や腹痛が起こる現象について、精神的なストレスが身体症状として現れる「身体化」である可能性に触れ、「あなたの体がもう限界だよと教えてくれているサイン」だと表現した。子供は適応力が高いため自身の不調に気づけないことも多く、周りの大人が変化に気づくことが大切だという。さらに「誰かに相談する」ことや、学校に通うのは義務ではなく権利であるという前提のもと、「逃げ場を1つでもいいからつくっておく」ことを推奨した。



中盤では、実際に不登校になってしまった場合の対応を解説。最も大切なのは「休養をする」ことだという。学校に行けない状態を「心が風邪をひいている状態」と定義し、無理に行かせようとすると「結局回復に余計な時間がかかって悪循環になってしまう」と警鐘を鳴らした。心のエネルギーが戻ってきたら、焦らずに「ちょっとだけ動いてみる」ことがポイントであり、家族と食事をとる、家の外に出るなど、少しずつ行動範囲を広げるよう助言している。



終盤では、解決に向けた具体的な行動として「関係機関を頼る」ことを提案した。学校内の別室登校やスクールカウンセラーだけでなく、市の支援センターやフリースクールなどの活用を勧めている。現在ではフリースクールの授業料を補助する自治体も増えているという。



最後にすぎやま氏は、不登校という現実を受け入れた上で「そこからどういう対処をして、この後の人生幸せにつくっていくか」を考えることが大切であると結論付けた。