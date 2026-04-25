「愛おしすぎる」子育て系インフルエンサー、“超パパっ子”娘との親子ショット公開「お鼻そっくり」
「愛おしすぎる」子育て系インフルエンサー、“超パパっ子”娘との親子ショット公開「お鼻そっくり」
子育て系インフルエンサー・しょうごっこの公式Instagramは4月22日、投稿を更新。父親のしょうごさんと娘の親子ショットを披露しました。
【写真】仲良し親子ショット
「親子で可愛いってさいこー」同アカウントは「最近超パパっ子」とつづり、5枚の写真を投稿。しょうごさんと娘のほほえましい親子ショットを披露しています。1〜4枚目は、しょうごさんと抱っこされた娘が向かい合い、おでこをくっつけたり笑い合ったりする様子です。仲良しな様子が伝わってきます。
ファンからは、「ほーんとに可愛い 愛おしすぎる」「おーさんときいちゃんのツーショットあまり見ないのでレアだー」「パパかっこいい」「3枚目がとてつも好き」「いやされます」「きいちゃんもパパも幸せそう」「可愛い親子」「いやほんと可愛い 親子で可愛いってさいこー」「パパ。カッコよすぎる」「お鼻そっくり」と、絶賛の声が集まりました。
「有馬温泉に行ったとき写真」14日にも「有馬温泉に行ったとき写真」と、家族ショットを公開していた同アカウント。コメントでは「ママときいちゃん笑顔そっくりで可愛い！」「癒される」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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