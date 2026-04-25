「ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」（２５日、日本橋）

メダルラッシュに沸いたミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックの選手らによるパレードが行われ、フィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルに輝いた“りくりゅう”の三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝ら１１９人が参加し、大通りを練り歩いた。沿道には約５万人の観衆がつめかけた。冬季大会の選手団パレードは初めて。

豪快リフトで大観衆を沸かせた“りくりゅう”。今月１７日に現役引退を発表し、２８日には引退会見が控える中、パレード後の取材で木原は「これからもプロとして頑張っていく」とプロ転向する意向を明かし、「現役期間中は日本の皆さまの前で演技する機会が限られていたけど、プロとして活動させていただきたいと考えているので、もっとペアを身近に感じてもらえるように」と見据えた。その上で「来週にはもう少し具体的にお話しさせていただけるかなと思います」と語った。

２人は１７日に引退を発表。将来的には２人で指導者を目指す意向を明かしている。