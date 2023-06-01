【一番くじ ブルーアーカイブ vol.3】 4月25日～順次発売 価格：1回770円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ブルーアーカイブ vol.3」を4月25日より順次発売する。価格は1回770円。ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売される。なお、オンラインでは4月27日17時より販売開始予定となっている。

本商品は、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」をモチーフにした一番くじ。登場キャラクターたちの新規イラストを採用したビジュアルボードやちょこのっこシリーズのぬいぐるみやフィギュアなど様々なグッズがラインナップされている。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、描き起こしイラストが彩られたクッションが用意されている。

景品ラインナップ

A賞「見つめあいビジュアルボード～ティーパーティー～」

・全3種（選べる）

・サイズ：約27cm

トリニティ総合学園の生徒会にあたる政治機関「ティーパーティー」の「ナギサ」、「セイア」、「ミカ」のアクリル製ビジュアルボード

B賞「見つめあいビジュアルボード～補習授業部～」

・全4種（選べる）

・サイズ：約24cm

トリニティ総合学園の補習授業部「ヒフミ」、「コハル」、「アズサ」、「ハナコ」のアクリル製ビジュアルボード

C賞「見つめあいビジュアルボード～シスターフッド～」

・全3種（選べる）

・サイズ：約26cm

トリニティ総合学園の部活の1つ「シスターフッド」に所属する「マリー」、「サクラコ」、「ヒナタ」のアクリル製ビジュアルボード

D賞「ちょこのっこぬいぐるみ ぷらす ヒフミ」

・全1種

・サイズ：約25cm

「ヒフミ」を可愛らしく立体化した、約25cmと大きい「ちょこのっこ」シリーズのぬいぐるみ

E賞「ちょこのっこぬいぐるみ ぷらす アズサ」

・全1種

・サイズ：約25cm

「アズサ」を可愛らしく立体化した、約25cmと大きい「ちょこのっこ」シリーズのぬいぐるみ

F賞「ちょこのっこフィギュア」

・全10種（選べない）

・サイズ：約4.5cm

ちょこんとしたフォルムがかわいいちょこのっこフィギュア。今回のくじで描き起こしイラストになったキャラクターをラインナップ

G賞「アクリルスタンド～ティーパーティー～」

・全3種（選べない）

・サイズ：約11cm

描き起こしイラストを使用したアクリルスタンド

H賞「アクリルスタンド～補習授業部～」

・全4種（選べない）

・サイズ：約10cm

描き起こしイラストを使用したアクリルスタンド

I賞「アクリルスタンド～シスターフッド～」

・全3種（選べない）

・サイズ：約11cm

描き起こしイラストを使用したアクリルスタンド

J賞「クリアファイルセット」

・全10種（選べる）

・サイズ：A4（2枚セット）

描き起こしイラストとPV場面写を使用したクリアファイル2枚セット

K賞「推し隊名！ラバーチャーム」

・全8種（選べる）

・サイズ：約7.5～11cm

トリニティ総合学園の各チームのラバーチャーム

ラストワン賞「クッション」

サイズ：約50cm

表面・裏面それぞれに描き起こしイラストがデザインされたクッション

「一番くじ ブルーアーカイブ vol.3 ダブルチャンスキャンペーン」開催

キャンペーン期間：発売日～7月末日

「ラストワン賞 クッション」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は30個。

【ダブルチャンスキャンペーンについて】

※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となる。

※「ラストワン賞 クッション」と同一賞品となる。

※当選は1人につき1回まで。

※期間は延長される場合がある。

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