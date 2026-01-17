EXO
EXO(エクソ)は、男性K-POPグループ。韓国や中国を中心に活動。
2026年8月4日
2026年6月20日
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「ブルアカ」グッズを販売する「コミックマーケット108」に出展
コミケで「ブルアカ」のグッズを販売するブースを出展
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「ブルーアーカイブ」に新キャラ「シュン」を実装へ
髪を束ねたヘアスタイルで、メモリアルロビーの姿も際どい見た目
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2026年4月25日
2026年4月19日
2026年3月29日
2026年3月17日
2026年2月9日
2026年2月5日
2026年1月30日
2026年1月23日
2026年1月18日
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「ブルーアーカイブ」に新キャラ「トキ」が実装へ 18日10時〜
リオとヒマリに続いて、トキも新衣装姿で実装されることが決定した
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「ブルーアーカイブ」に新キャラ「リオ」実装へ 1月18日10時〜
「6th PV」に登場していた黒いスーツ姿のリオが限定キャラクターとして登場
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ブルアカ「ふぇす!」でスペシャルステージDay2 1月18日10時〜配信
前回の更新が2025年5月となっており、約8カ月ぶりの更新となる
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「ブルーアーカイブ」PC版がついにリリース決定、1月20日に詳細を発表予定
正式な配信日や対応スペックなどは未定で、20日に続報が公開される見込み
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