ワンファイブホテルズとMOTHERSは、「THE KNOT FUKUOKA Tenjin」を4月20日に開業した。

建物は地上11階建て。旧プラザホテル天神を全面改修した。客室はスーペリアセミダブル、スーペリアクイーン、スーペリアキングの3タイプ全206室を設ける。レストランやラウンジの空気感と連続性を持たせた空間設計とした。定員はいずれも2名。

レストランを目的に訪れてそのまま滞在する「泊まれるレストラン」がコンセプト。ホテルの中心にオールデイダイニングとバーを配し、バーがレセプションの役割も担う。オールデイダイニングでは熊本県阿蘇郡にある牧場施設「UBUYAMA PLACE」で生産したフレッシュチーズを使用して薪窯で焼き上げるマルゲリータやオリジナルピザなどを提供する。朝食は薪窯で焼き上げたフォカッチャにプロシュートやモッツァレラなどを挟んだサンドをメインに、UBUYAMA PLACEのヨーグルトや季節のフルーツなどをそろえたセミブッフェスタイルで提供する。バーカウンターにはタップカクテル8種類、九州クラフトビール7種類の全15タップを設置する。

アクセスは、福岡市営地下鉄空港線赤坂駅から徒歩4分。