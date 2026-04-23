ドラマ『未解決の女』に伊野尾慧が参戦！失踪した恋人を探し続ける“一途な男”を熱演

4月23日（木）、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の第2話が放送された。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

第2話では、陸奥日名子（黒島結菜）が警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係の新係長に就任。

部署廃止の危機を免れた鳴海理沙（鈴木京香）たちは心機一転、新たなスタートを切ったのだが…。

時を同じくして、都内各所で“警察への挑戦状”が発見される。警察の威信を揺るがしかねない難事件が発生したことで、次回4月30日（木）放送の第3話は混迷を極めることに。

そんななか、Hey! Say! JUMPのメンバー・伊野尾慧が第3話にゲスト出演することが発表された。

伊野尾が演じるのは、8年前に失踪した大学生・武田千秋（佐々木美玲）の恋人・元村隆義。

天気予報の生中継に乱入して千秋の捜索を訴えるなど、8年間にわたって必死に恋人を探し続ける一途な男を、伊野尾が全身全霊で演じる。

『未解決の女』に初参戦する伊野尾は、「人気作品にゲストとして出演できることが嬉しかったです」とコメント。

主演を務める鈴木との初共演については、「いろいろな作品に出演されているのを拝見していたので、緊張しました」と撮影時の素直な心境も明かす。

しかし、いざ撮影本番となると、『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜 スペシャル』（2016年）で協働した田村直己監督に「成長した姿を見せられたら」という真摯な思いも胸に、伊野尾は芝居に全集中。

恋人が突然失踪してしまった元村の身を切られるような心情を丁寧に表現し、俳優として新たな地平も切り開くことに。

「ゲスト出演ですが盛りだくさんで、いろいろな姿を見られると思うので、楽しみにしてください」と呼びかける伊野尾。はたして、彼が今回新たに見せる顔とは。

◆伊野尾慧（元村隆義・役）コメント

――本作品へのゲスト出演が決まった時のお気持ち、撮影中の心境を教えてください。

人気作品にゲストとして出演できることが嬉しかったです。監督の田村直己さんと久しぶりに仕事できるのが楽しみでした。田村さんとは（『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜 スペシャル』以来）10年ぶりだったので、成長した姿を見せられたらなと思い、頑張れました。

――主演・鈴木京香さんとは初共演。実際にご一緒されて、いかがでしたか？

いろいろな作品に出演されているのを拝見していたので、緊張しました。鈴木さんが継承された名作住宅「ヴィラ・クゥクゥ」のお話を聞きたかったのですが、聞けなかったのが心残りです。またご一緒できるように頑張ります。

――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。

ゲスト出演ですが盛りだくさんで、いろいろな姿を見られると思うので、楽しみにしてください。