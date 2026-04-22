4月11日、Hey! Say! JUMPの元メンバー・中島裕翔が、女優の新木優子との結婚を発表した。祝福ムードの裏で、“過去の因縁” をぶり返す投稿をしていた人物が、改めて注目されている。

「お笑いコンビ『プラス・マイナス』の元メンバーで、現在はピン芸人として活動する “シャドウ岩橋” さんです。岩橋さんは11日、中島さんの結婚を報じたネットニュース記事を引用し、《エアガンマリッジ！？ あ、間違えた ショットガンマリッジ！？》と投稿。

さらに翌日には《違和感なく人にエアガン打てる男 目に当たらなくてよかったー》と、過去のトラブルを蒸し返すようなポストを連投したのです」（芸能記者）

一見、接点のない両者の確執が明るみに出たのは、2024年2月18日。岩橋は当時、フジテレビ系バラエティ番組『だれかtoなかい』の公式Xの動画を引用し、《俺をエアガンで撃った人》と告発した。

「その動画にはMCの中居正広さんと二宮和也さん、ゲストの真木よう子さんと新田真剣佑さんが映っていたことから、岩橋さんが誰を指しているのかと騒然となりましたが、翌19日、岩橋さんは《あの時俺をエアガンで撃った真木よう子と平成JUMPの中島！俺んとこに謝りに来い！！！！》と、“犯人” として真木さんの名前に加え、中島さんの実名まであげて告発。騒動が一気に拡大したのです」（同）

真木は生配信で疑惑を真っ向から否定するも、その後、体調を崩して入院。一方の中島はこれまで一貫して沈黙を貫いており、真相は定かではない。

「岩橋さんは、2024年、一般女性との離婚後、精神的に不安定な状態が続いていたとみられ、SNSで告発投稿を繰り返していました。この一連の騒動が引き金となり、吉本興業との契約は解除。コンビも解散し、現在はフリーとして活動しています」（同）

今回の結婚報道にあわせるかのように、再び “エアガン騒動” を持ち出した岩橋。Xでは《執着しすぎやろ》と、呆れた声も出ている。では、現在、岩橋はどのような活動をしているのか。

「5月末には、自身の生まれ故郷である大阪府交野市の洋食レストランで、1人2500円の料金でトークライブを開催するとXで告知しています。その後《あと、10名ちょっとはいれます》と呼びかけており、席にはまだ余裕があるようです。

また、同投稿の告知画像では現在の活動について《ゴルフYouTubeや講演会、アンバサダーや絵画などタレントとしてマルチに活動中！》と幅広く手がけているとしています。

しかし、かつてテレビ出演が相次いだ時代と比べると、活動の場はSNSや個人イベント中心にシフトしているのが実情でしょう」（同）

新木のハートを射止めた中島。一方で、「撃たれた」と主張し続ける岩橋の “照準” は、苦境に陥ってもなお外れていないようだ。