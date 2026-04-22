渡辺翔太、“太りたくても太れない”衝撃の私生活を告白 かまいたち山内から鋭いツッコミ「逃亡犯の家と一緒」
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、22日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後8：00〜9：00）に出演。「ダイエットはつらいよ大賞」というテーマにちなみ“太りたくても太れない”驚きの生活を明かす。
【動画】金縛りにあったエピソードも…！渡辺翔太＆畑芽育のビジュアルコメンタリー
渡辺は、毎日好きなものを食べて飲んでいるが太れないことが悩みだと言う。その発言が気に食わないおかずクラブは、「スナック菓子はどうですか？」「量は？」など質問責め。すると渡辺から、「食べ物や飲み物を家に置かない」という衝撃発言が。「冷蔵庫には水だけ」という驚きのスタイルに、かまいたち・山内健司も思わず「逃亡犯の家と一緒」と鋭いツッコミを放つ。
スタジオには、アイドルグループ・CUTIE STREETの増田彩乃も登場。増田は太りやすい体質だと明かし、「ちょっと食べただけで衣装のスカートがパーンって外れちゃって、カワイイだけじゃやってられません」とおなじみのポーズで笑いを誘う。
一方で“太っている人あるある”も。MAX体重110キロのロングコートダディ・兎や、レインボーの形成が逆転していたときの衝撃写真などが飛び出す中、元フィギュアスケーターの高橋成美は「絶対に痩せる!?成美体操」を披露。さらにレインボー・ジャンボたかおも、自らが考案し「今年流行るんじゃないか」と予想する“ChatGPTダイエット”を紹介したりと、衝撃事実からタメになる情報まで盛りだくさんの内容に仕上がっている。
【動画】金縛りにあったエピソードも…！渡辺翔太＆畑芽育のビジュアルコメンタリー
渡辺は、毎日好きなものを食べて飲んでいるが太れないことが悩みだと言う。その発言が気に食わないおかずクラブは、「スナック菓子はどうですか？」「量は？」など質問責め。すると渡辺から、「食べ物や飲み物を家に置かない」という衝撃発言が。「冷蔵庫には水だけ」という驚きのスタイルに、かまいたち・山内健司も思わず「逃亡犯の家と一緒」と鋭いツッコミを放つ。
一方で“太っている人あるある”も。MAX体重110キロのロングコートダディ・兎や、レインボーの形成が逆転していたときの衝撃写真などが飛び出す中、元フィギュアスケーターの高橋成美は「絶対に痩せる!?成美体操」を披露。さらにレインボー・ジャンボたかおも、自らが考案し「今年流行るんじゃないか」と予想する“ChatGPTダイエット”を紹介したりと、衝撃事実からタメになる情報まで盛りだくさんの内容に仕上がっている。