5億円超獲得のフィッツパトリックが1位 松山英樹は20位【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアー「RBCヘリテージ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】愛しのワイフと熱烈ハグ
今大会でシーズン2勝目を挙げたマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が360万ドル（約5億7200万円）を獲得。今季通算を917万7488ドル（約14億5800万円）として、7位から1位に躍り出た。出場しなかった松山英樹は4ランクダウンの20位。60位タイで3万6500ドル（約580万円）獲得にとどまった久常涼は、21位から23位に後退した。金谷拓実は120位、平田憲聖は144位、中島啓太は175位につけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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