タレントの指原莉乃（33）が、15日に更新された小島瑠璃子(32)のYouTubeチャンネルに出演。理想のプロポーズについて語った。

動画では、かねてから親交が深い小島と指原がアフタヌーンティーを楽しみながらトーク。ファンから事前募集した質問にも応じた。

結婚を考えているという男性からの「言われたいプロポーズのセリフ、シチュエーションを教えて」の質問。指原は「私は絶対に（希望を）先に伝えたい人。“今から（プロポーズの言葉を）言いますよ”がいい人だから」と、理想のプロポーズをお相手男性に伝えておいた上で臨みたいと回答。

「ちゃんと奇麗にして行きたいの。日常で、ボロボロの姿で朝起きて…」と、不意打ちのプロポーズは嫌だと続けると、小島は「1番お気に入りアクセサリーつけてみたいな？」と相づち。指原は「そうそうそう！」と激しく同意し「こうやって写真撮りたい」と婚約指輪を着けた左手をスマホで撮影するような身振りをしながら語った。

指原は昨年5月15日発売の「週刊文春」（文芸春秋）で、俳優の犬飼貴丈が指原のマンションを訪れたり、指原の愛猫を動物病院に連れて行く際にタクシーで同行するなど、指原と犬飼の真剣交際が報じられた。