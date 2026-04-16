櫻坂46田村保乃＆日向坂46金村美玖、“ほのみく”『VOCE』初共演 双子コーデ＆メイクで萌えビジュ【コメントあり】
櫻坂46の田村保乃、日向坂46の金村美玖が、22日発売の美容雑誌『VOCE』6月号に登場する。同誌レギュラーモデルの2人が初共演で“ほのみく”コンビとして誌面を飾った。
【全身ショット】美脚輝く！ランウェイで圧倒的オーラ放つ田村保乃
2人はマストハブの夏コスメを使った巻頭メイク企画「ふたりの夏色、ふたりの夏顔」に登場。撮影が行われたのは、まだまだ空気が冷たい冬のとある日。金村は、「保乃ちゃんとはあいさつをしたことがあるくらいなので緊張していますが、巻頭企画で共演できるのが楽しみです」と笑顔で語り、メイクをスタート。田村も、「美玖ちゃんとはきちんと話をしたことがないので緊張していますが、いい写真を撮れるように一緒にがんばりたいです」と意気込みを語った。
メイクが完成し、いざ撮影がスタートすると、初共演とは思えないほど息がぴったりの”ほのみく”。カメラマンの指示に合わせて次々とポーズを決める2人に、「もう、これは萌えでしかない〜！」とスタッフたちも大興奮。まるで双子のようにシンクロしたポージングは、第一線のアイドルグループで活躍するふたりの真骨頂。グループパフォーマンスのプロである”ほのみく”だからできる、スペシャルなカットが完成した。
感動的なまでの化学反応を見せた2人が撮影を終えた後、それぞれにインタビューすると、「VOCEモデルの先輩である保乃ちゃんが緊張をほぐしながらリードしてくれて、初共演とは思えないほどリラックスしながら撮影ができました。保乃ちゃんが大らかに受けとめてくれたおかげで、ポージングもいろいろ挑戦できたのも楽しかったです。そして、何よりVOCE誌面で保乃ちゃんの活躍を見ていた立場だったので、隣に立ててすごくうれしかった！」と金村。
一方の田村も「アイドルとしては後輩である私に、今まですれ違う瞬間などで笑顔を返してくれていたので、美玖ちゃんの優しさを感じていましたが、初共演の今日は想像を超える優しさで接してくれて。すぐに打ち解けることができたので、どのカットも全力で楽しみながらトライできました。また『ほのみく』で撮影したい！」と語り、2人とも初タッグに大きな達成感を感じていた。
誌面では、ヘア＆メイクアップアーティストの長井かおり氏がメイクを指南。「体温を感じさせるようなチークやリップがかわいい夏メイク。絶対マネします！」と田村が語ると、「うんうん。火照ったようなチークがかわいかったし、初めて使う色もあって、夏メイクの可能性がぐっと広がりました」と金村。ひと足早く夏コスメを堪能した。
白いタンクトップにデニムをまとった双子コーデも、同じトーンの夏コスメを使った双子メイクも、そして、密着度の高い“ほのみく”も、どれもが本誌でしか見ることができないスペシャルなものとなっている。
なお、増刊、SpecialEdition、SpecialEdition増刊の表紙は出口夏希が飾る。
【全身ショット】美脚輝く！ランウェイで圧倒的オーラ放つ田村保乃
2人はマストハブの夏コスメを使った巻頭メイク企画「ふたりの夏色、ふたりの夏顔」に登場。撮影が行われたのは、まだまだ空気が冷たい冬のとある日。金村は、「保乃ちゃんとはあいさつをしたことがあるくらいなので緊張していますが、巻頭企画で共演できるのが楽しみです」と笑顔で語り、メイクをスタート。田村も、「美玖ちゃんとはきちんと話をしたことがないので緊張していますが、いい写真を撮れるように一緒にがんばりたいです」と意気込みを語った。
感動的なまでの化学反応を見せた2人が撮影を終えた後、それぞれにインタビューすると、「VOCEモデルの先輩である保乃ちゃんが緊張をほぐしながらリードしてくれて、初共演とは思えないほどリラックスしながら撮影ができました。保乃ちゃんが大らかに受けとめてくれたおかげで、ポージングもいろいろ挑戦できたのも楽しかったです。そして、何よりVOCE誌面で保乃ちゃんの活躍を見ていた立場だったので、隣に立ててすごくうれしかった！」と金村。
一方の田村も「アイドルとしては後輩である私に、今まですれ違う瞬間などで笑顔を返してくれていたので、美玖ちゃんの優しさを感じていましたが、初共演の今日は想像を超える優しさで接してくれて。すぐに打ち解けることができたので、どのカットも全力で楽しみながらトライできました。また『ほのみく』で撮影したい！」と語り、2人とも初タッグに大きな達成感を感じていた。
誌面では、ヘア＆メイクアップアーティストの長井かおり氏がメイクを指南。「体温を感じさせるようなチークやリップがかわいい夏メイク。絶対マネします！」と田村が語ると、「うんうん。火照ったようなチークがかわいかったし、初めて使う色もあって、夏メイクの可能性がぐっと広がりました」と金村。ひと足早く夏コスメを堪能した。
白いタンクトップにデニムをまとった双子コーデも、同じトーンの夏コスメを使った双子メイクも、そして、密着度の高い“ほのみく”も、どれもが本誌でしか見ることができないスペシャルなものとなっている。
なお、増刊、SpecialEdition、SpecialEdition増刊の表紙は出口夏希が飾る。