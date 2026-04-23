元欅坂46の長沢菜々香（29）が22日、自身のX(旧ツイッター）を更新。メニエール病を公表した。「ここ数日、コーヒーカップに乗った直後みたいなグルグルする目眩が続いていて、重めの貧血かな？と思っていたらメニエール病でした」と報告。「10分くらい続く目眩と、片耳の痛み、脱力感があって病院へ」と症状を明かし、「そんなに気にしてなかったけど、念のため行って良かった…」とつづった。メニエール病は聴覚や平衡感