【モデルプレス＝2026/04/12】櫻坂46が4月11日・12日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて「櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催。シングルの発売やアジアツアーの開催などがサプライズ発表された。【写真】櫻坂46メンバー「面影あって可愛い」着物姿のあどけない幼少期ショット◆櫻坂46、坂道G“初”両A面シングル決定今回の公演では、14万人を動員。これは自身の単独公演では最大規模となる。また、会場の終演