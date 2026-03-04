元櫻坂46の渡辺梨加（30）が4日、自身のXを更新し、結婚を発表した。【写真】かわいらしい字で…結婚を報告した渡辺梨加Xに「御報告」として、長文を掲載。また、直筆の書面で「いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます。私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と報告した。「グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきち