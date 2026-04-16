マクドナルド「チキンマックナゲット 15ピース」が250円お得に！ “サンリオ”コラボパッケージで登場
「マクドナルド」は、4月22日（水）から5月19日（火）までの4週間限定で、「チキンマックナゲット 15ピース」を通常価格から250円お得に楽しめる「トクニナルド」キャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】人気キャラクターが集結！ サンリオのパッケージがかわいすぎる
■2種類の期間限定ソースも登場
今回実施されるのは、「チキンマックナゲット 15ピース」が、通常価格740円のところ250円お得な490円で販売されるキャンペーン（価格は税込）。
期間中は2種類の限定ソースが新登場し、定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」に加えて、レモンの風味とガーリックの旨味に、アクセントのソルティを合わせた「塩レモンタルタルソース」と、醤油やにんにくなどの風味を効かせ、焼き肉のタレをイメージした「コク旨焼肉ソース」を合わせた全4種類から好みのソース3個を選ぶことが可能となる。
さらにパッケージには、ハローキティやマイメロディなど19のサンリオキャラクターズが登場。コラボパッケージに印字された二次元コードをスマートフォンで読み取ると、オリジナルデザインのハローキティが画面上に現れるARコンテンツで遊ぶことができる。
【写真】人気キャラクターが集結！ サンリオのパッケージがかわいすぎる
■2種類の期間限定ソースも登場
今回実施されるのは、「チキンマックナゲット 15ピース」が、通常価格740円のところ250円お得な490円で販売されるキャンペーン（価格は税込）。
さらにパッケージには、ハローキティやマイメロディなど19のサンリオキャラクターズが登場。コラボパッケージに印字された二次元コードをスマートフォンで読み取ると、オリジナルデザインのハローキティが画面上に現れるARコンテンツで遊ぶことができる。