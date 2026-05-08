最近のような金利上昇局面では、定期預金の「預け入れ期間」をどうするか悩む方は多いのではないでしょうか。目先の金利の高さにつられて資金を長く拘束してしまうと、将来さらに金利が上がった際に「もっと高く預けられたのに……」と後悔することになるかも。一方で、期間が短すぎると、満期のたびに預け替えを検討する手間を負担に感じることもあります。今回は、独自の好条件を打ち出す「ネット銀行」と、圧倒的な安心感を誇る