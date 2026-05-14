元安芸高田市長・石丸伸二氏の出演が話題を呼んだABEMAの恋愛リアリティ番組『恋愛病院』（全6回）が、5月7日で最終回を迎えた。そんななか、番組に参加した女性とひろゆきをめぐってバトルが勃発し、炎上騒動が沸き起こっている。「『恋愛病院』は、本気の恋を忘れた “ワケあり男女10人” が2泊3日のリハビリ生活を送る様子を描いた恋愛リアリティーショー。女性陣には、タレントの神谷明采（あさ）さんや、元グラドルの辰巳奈