俳優・坂上忍（58）が14日までに更新されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」にゲスト出演し、驚きの飲酒事情を明かす場面があった。「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏から「『バイキング』が始まる前に酒盛りしていたのは本当ですか?」と質問されると、坂上は「僕はクビになる覚悟で行ってたから。“クビになればいいや”と思って、そこから始まる前は酒盛りしていた」と驚きの告白。「若い頃だったらシラフでも行けた