はなまるうどんを展開するはなまるは12日、累計500万食を突破した人気メニュー「冷やし担々」をベースに開発した総重量約1キロ・肉総重量約340グラムの「爆担々」を全国で期間限定販売すると発表した。【写真】すごっ！爆坦々が290円で食べられる店舗全国で期間限定販売されるのは「冷やし担々」から生まれた総重量約1キロの看板メニュー「爆担々」。「爆担々」は累計500万食を突破し、はなまるうどんを代表する人気メニューへ