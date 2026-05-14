広島県呉市の船の解体現場で、廃船や廃材が燃える火事がありました。火事があったのは、広島県呉市音戸町の中本船舶工業です。警察や消防によりますと、午後0時50分ごろ、「大量の黒煙があがっている」と119番通報がありました。屋外にある船の解体現場で、廃船と廃材が燃え、さらに係留していた船にも延焼したということです。近くにいた人によると、爆発音なども聞こえていたといいます。近くにいた人「工事で使う酸素ボンベなど