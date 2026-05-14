14日午前、栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が死亡し息子2人がけがをした事件で、警察は現場近くで身柄を確保した16歳の少年を強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察はほかに逃走したとみられる人物の行方を追っています。