インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「中華料理」人気ランキングを投票で募っています。2026年4月14日時点で集まった1万1162票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】意外な《料理》もランクイン？ TOP10を見る！

3位は「小籠包」でした。回答者からは「一口サイズであっさりしているので何個でも食べられます。中華料理店に行くと必ず注文します」「熱い肉汁がじゅわっと出てくるところが本当に好きです」といった声が寄せられていました。

2位には「チャーハン」がランクイン。「ラーメンや他のおかずなどでおなかいっぱいでも食べれてしまうところが怖いです。あの食欲をそそられる香りがたまりません」「安定したおいしさです。パラパラのご飯と野菜と卵の相性がよくて後から口に残るごま油の香りがたまらないです」などのコメントが見られました。

そして、1位は「ギョーザ」でした。「肉汁たっぷりなところと餡（あん）がとにかくおいしい」「やばいくらいおいしい。一度食べたら忘れられない味！」などの回答が集まっていました。