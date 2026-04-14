冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが、フレンチトーストの作り方を紹介しています。

【画像】うわ…おいしそ！ コチラが「アイラップdeフレンチトースト」のレシピです！！

ボウルもバットもいらないフレンチトーストの作り方

公式アカウントは、「ボウルもバットもいらない アイラップdeフレンチトースト」と題して、レシピを紹介しています。

【アイラップdeフレンチトースト】

（1）アイラップに卵、牛乳、砂糖を入れてよくもむ。

（2）食パンを入れる。

（3）たまに裏返しながら、食パンに卵液を染み込ませる。電子レンジで1分程度加熱すると、染み込み時間が短縮する。

（4）フライパンにバターを敷いて焼いたら完成。

公式アカウントは、「アイラップで仕込んだので、洗い物も少なくて染み染みで楽チン」とコメントし、完成したフレンチトーストにシロップをかける様子を動画で投稿しています。

「アイラップ」を使ったおやつとしては、「アイラップ蒸しパン」がSNS上で大きな話題になりました。フレンチトースト作りにも、「アイラップ」を活用してみてはいかがでしょうか。