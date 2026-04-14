月次利益を10倍に激変させた“思考の転換”…1000万円の損失から生まれた、デイトレで生き残るための「絶対ルール」

デイトレードで勝つには、金融の高度な専門知識や相場の経験が不可欠だ——多くの人がそう信じて疑わないだろう。しかし、証券マンという経歴を持つ専業トレーダーの山下氏は、「証券会社時代の経験はむしろ邪魔だった」と断言し、金融未経験者にこそ勝機があると語る。同氏に、デイトレードを「究極の守りの手法」と位置づけ、知識ゼロから相場で生き残るための生存戦略と、初心者が踏み出すべき第一歩について伺った。全3回の第2回。みんかぶプレミアム連載「デイトレード 最短で億り人を目指す！」第2回