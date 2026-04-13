TOMORROW X TOGETHER、8thミニアルバムタイトル曲「Stick With You」のMV公開

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TOMORROW X TOGETHERが、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲「Stick With You」のMVを公開した。

■5人のメンバーがひとりの人物を分担して演技

「Stick With You」のMVは、恋人が去ることを恐れる男性の心理を中心に展開し、家を出た恋人を不安げな眼差しで追いかける5人のメンバーの姿が緊張感を与える。彼らの視線の先で、恋人は幸せそうな笑顔で見知らぬ相手と時間を過ごし、その様子を見守るメンバーたちの不安げな感情演技が没入感を高める。

不安は次第に増していくが、最終的に恋人と一緒にいるのは自分だと気づいた瞬間、雰囲気が一変。結局、彼らの心を揺さぶったのは外部の状況ではなく、内面の不安であったことを示している。5人のメンバーがひとりの人物を分担して演じるという設定も、斬新な楽しさを加えている。

BOYNEXTDOORの「Count To Love」やイ・ヨンジの「Robot」などでシネマティックな演出を披露し、最近ではBTS「2.0」のMVでも話題を呼んだイ・ハンギョル監督が演出を担当。。「Stick With You」のミMVでもまた、新鮮なストーリーと感覚的な映像で完成度の高い作品を披露した。

「Stick With You」は、終わりが見えている愛を引き留めたいという切なさを描いたエレクトロポップジャンルの曲で、パワフルで中毒性のあるサビのメロディが耳を惹きつける。 楽曲の感情を増幅させるパフォーマンスも見どころのひとつだ。

(P)＆(C） BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』

※日本発売日は04/14

2026.04.13 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns（Japan exclusive）』

※日本発売日は04/14

2026.04.13 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns（THORN Ver.）』

※日本発売日は04/14

2026.04.13 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns（PPULBATU Ver.）(Weverse Albums ver.）』

※日本発売日は04/14

2026.04.13 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns（Photocard Case Ver.）』

※日本発売日は04/14

■関連リンク

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/