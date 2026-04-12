YouTuberアイドルグループ「おこさまぷれ〜と。」の元メンバー・りんたろーさんのFLASHデジタル写真集「りんたろー おこさまじゃいられない」がリリースされました。



【写真】立命館大学卒業の知性とIカップボディが武器の佐野なぎささん

チャンネル登録者数100万越えの「おこさまぷれ〜と。」を脱退し、現在は個人で活動するりんたろーさん。FLASH初となるデジタル写真集となった今作。迫力満点のバストを武器に爽やかで健康的な水着姿はもちろん、大人の魅力漂うランジェリーまで披露。彼女の新しい挑戦をご覧あれ！



FLASHに登場したりんたろーさんは自身初となるグラビアを披露。初挑戦にして極小ビキニの大胆艶姿を見せつけており、必見です。



りんたろーさんはXで「週刊FLASHさんでグラビアデビューしました！ お知らせできた日もすごくうれしかったけど、実際に発売日を迎えた今日は、また少し違う特別な気持ちでいます 私にとって大切な“はじめて”が詰まった写真になっているので、ぜひ、今の私を見届けてもらえたらうれしいです！ そして、、、 同時に、デジタル写真集も発売されました！ 誌面では載せきれなかった写真や空気感まで、もっと感じてもらえる一冊になっていると思います！ ぜひこちらも受け取ってもらえたらうれしいです」と喜びをコメントしています。



【りんたろーさんプロフィール】

2002年6月17日生まれ 福島県出身 人気YouTuberアイドルグループ「おこさまぷれ〜と。」で人気を博す。2025年に脱退、今回のグラビアをもって再始動となる。最新情報は、公式X(＠rintaro_617)、Instagram（＠rintaro_617）