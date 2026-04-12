『名探偵コナン』最新作、エンドロールで田中敦子さんを追悼「ここで一気に涙があふれた」
4月10日の公開1日目で観客動員数73.9万人、興収11.3億円を突破する大ヒットとなっているアニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で、エンドクレジットに掲げられた「In Memory of 田中敦子」が反響を呼んでいる。
【画像】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』場面カット
本作は神奈川県・横浜を舞台に、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速がメインキャラクターとして活躍するストーリー。千速役は、2024年8月に亡くなった声優の田中敦子さんが担当していた。なお、本作の千速は、田中さんから引き継いだ沢城みゆきが演じている。
SNS上では、田中さんへの追悼と、MISIAによる主題歌「ラストダンスあなたと」の「さよなら さよなら ありがとう」というフレーズが重なり、「ここで一気に涙があふれた」「最後の一行で全部持っていかれた」「一番泣いたのがエンドロールだった」といった声が続出している。
【画像】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』場面カット
本作は神奈川県・横浜を舞台に、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速がメインキャラクターとして活躍するストーリー。千速役は、2024年8月に亡くなった声優の田中敦子さんが担当していた。なお、本作の千速は、田中さんから引き継いだ沢城みゆきが演じている。
SNS上では、田中さんへの追悼と、MISIAによる主題歌「ラストダンスあなたと」の「さよなら さよなら ありがとう」というフレーズが重なり、「ここで一気に涙があふれた」「最後の一行で全部持っていかれた」「一番泣いたのがエンドロールだった」といった声が続出している。
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