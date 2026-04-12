友人の結婚式で残酷な“公開処刑”「隣の人は綾瀬はるかに似てる、私は芸人の……」　ショックで即行絶縁した女性の言い分

晴れの舞台であるはずの結婚式が、たった一言のせいで「二度と思い出したくない地獄」に変わることがある。

投稿を寄せた福岡県の50代女性（事務・管理）は親友の結婚式が絶縁の契機となった。その日は朝から不運が続いていた。うっかり寝坊してしまい、新幹線やタクシーを乗り継いで会場へ向かう羽目に。「化粧も念入りにきれいにできなかった」という最悪のコンディションで、なんとか式には間に合ったのだが……。

親戚の無神経すぎる発言に「ショックで涙」

ようやく着席した女性を待っていたのは、追い打ちをかけるような屈辱だった。

「席が友人の親戚の人と同じテーブルで、私の隣に座ってた友人は綾瀬はるかに似てる、私は芸人の〇〇に似てると言われ」

人気のベテラン女性芸人に似ていると言われてしまった女性。「綾瀬はるか」という正解すぎる美人の隣で引き合いに出されるのは確かにきつい。寝坊してメイクも妥協したという後ろめたさがある中では、なおさら“公開処刑”に近い衝撃だったはずだ。

「〇〇さんは好きだけど、なんかショックで楽しめなくて涙が出たりと辛かった」

女性がここまでダメージを受けたのには、他にも理由があった。当時は「新婚で同居と仕事始めたばかりできつくて」と、プライベートでも環境の変化によるストレスが限界に達していたのだ。そこへ無神経な親戚の言葉が直撃し、情緒が崩壊してしまった。

「色々重なり涙が出て恥ずかしく辛く」

結局、女性はこの日を境に、新婦である友人との連絡を一切断ったという。

「友人は悪くないけどそれ以来連絡とってない」

親戚の失礼な発言のせいで友人がとばっちりを受けた形だが、当時の女性にとって、その式に繋がる全てが嫌になってしまったのだろう。キャパオーバーな時に無理をして出席した結果、守るべき友情まで失ってしまった。とんだ災難だったと言えそうだ。

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