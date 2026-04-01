ブンデスリーガ 25/26の第29節 ハイデンハイムとウニオン・ベルリンの試合が、4月11日22:30にフォイト・アレーナにて行われた。

ハイデンハイムはシュテファン・シマー（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）、マティアス・ホンザク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、オリバー・バーク（FW）、アンドラス・シェーファー（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。ハイデンハイムのマティアス・ホンザク（FW）がゴールを決めてハイデンハイムが先制。

さらに36分ハイデンハイムが追加点。パトリック・マインカ（DF）のアシストからマティアス・ホンザク（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とハイデンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。オリバー・バーク（FW）、デリック・ケーン（DF）に代わりティム・スカルケ（MF）、トム・ローテ（DF）がピッチに入る。

69分、ハイデンハイムが選手交代を行う。シュテファン・シマー（FW）からブドゥ・ジブジバーゼ（FW）に交代した。

69分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。ディオゴ・レイテ（DF）、アンドラス・シェーファー（MF）に代わりリバン・ブルク（MF）、イリヤース・アンサ（FW）がピッチに入る。

75分、ウニオン・ベルリンのラニ・ケディラ（MF）のアシストからレオポルド・ケルフェルト（DF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

77分、ハイデンハイムは同時に2人を交代。マティアス・ホンザク（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）に代わりアリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、ニクラス・ドルシュ（MF）がピッチに入る。

79分ハイデンハイムに貴重な追加点が入る。ブドゥ・ジブジバーゼ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ハイデンハイムが3-1で勝利した。

なお、ウニオン・ベルリンは31分にオリバー・バーク（FW）、87分にGuther Linus（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 00:40:25 更新