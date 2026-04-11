11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、元NHK中川安奈アナウンサーがボディライン露わな水色ワンピから“お色直し”。ワインレッドのタイトなピチピチワンピース姿にも注目が集まり、相変わらずのスタイル抜群なビジュアルに「お色直し後もセクシー」「新しい衣装も最高」など歓喜の声が寄せられた。

【映像】中川アナの“ピチピチ”ワンピース姿

同『1000万円シリーズ』は2021年配信の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、実に5年ぶり。2部制で配信されたが、1部も2部も中川アナがアシスタントMCを務めた。

中川アナは1部でボディライン露わな薄い水色のワンピースを着用していた。抜群のスタイルを誇り、Instagramの投稿がたびたびネットニュースになるなど注目度が高い中川アナだが、その姿に「スタイル抜群」「めっちゃセクシー」などと視聴者は盛り上がりを見せていた。

そして3時間の休憩を挟んで開始された2部でも登場した中川アナは、ワインレッドのタイトなピチピチワンピース衣装で登場した。お召し物をチェンジしてもその存在感は抜群で、視聴者は「お色直し後もセクシー」「新しい衣装も最高」と歓喜の声を寄せていた。

なお、中川アナはウルフアロンとNHK時代に共演して以降、親交があるという。今回、休憩時間中も一緒にコンビニに行ってきたことを明かし、2部のメインMCを務める千原ジュニアを驚かせていた。

中川アナは2025年3月末でNHKを退局し、同年4月1日よりホリプロに所属、以降フリーアナとして活躍している。1993年10月生まれの32歳で慶應義塾大学出身。