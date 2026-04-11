元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男で、タレントのMatt（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。8日に40歳の誕生日を迎えた女優の沢尻エリカを祝ったことを明かし、仲良し2ショットを公開した。

「エリカ姉様 お誕生日おめでとうございます」と書き出し、沢尻とのツーショットを披露。豪華な料理やケーキも公開し、「記念すべき日にお隣でお食事を共にし、お祝いもできて幸せな気持ちでした。なんだか全てが合いすぎて、お姉様といると心がワクワクします。どの瞬間もお美しくて毎度感激します」と充実した時間を振り返った。

「この日一番笑ったのが、（Matt）→“4月8日って他にいらっしゃいますか？”（エリカ様）→“お釈迦様よ”」と沢尻とのやり取りを明かし、「もう最高です。大好きです。そのまま突き進んで下さい姉さん。これからもよろしくお願いします」と締めくくった。

フォロワーからは「エリカ様美しすぎて天才」「2人ともキレイ」「美しすぎる」「お二人に見惚れましたぁ」「日本の宝」「リアルバービー！」「お釈迦様」などの声が寄せられた。