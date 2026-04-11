3月末にMBSを退社したフリーアナウンサーの武川智美（57）が11日放送のMBSラジオ「それゆけ！メッセンジャー」（土曜前11・30）に出演。暗躍ぶりをツッコまれた。

他番組でも共演中のメッセンジャー・あいはらから「（退社後）ちょっとゆっくりするわ、とか言いながらいろいろ暗躍してることを聞きましてね」と言われた。

9日にABCラジオ「ますだおかだ増田のラジオハンター」に出演。「（ABC社内を）ウロウロ調査してね。浦川さんのラジオ（「ウラのウラまで浦川です」）にも“おるで〜”みたいな感じで出て」と言うあいはらに、武川は「オープニングだけね」と認めた。

さらに、あいはらは武川が事務所と業務提携をしたことを指摘。得意なゴルフを生かした仕事がしたいというレポーターと雑談した際、「“それだけうまいなら、事務所に言えば仕事増えるんじゃないですか？”って言うたら、その事務所と“武川さんが業務提携なさって、武川さんからゴルフ番組をやってみたいというオーダーが入ったみたいで。武川さんのほうに行きそう…”って。ああ、ここで弊害はもう生まれてますか、と。その人、事務所に入って結構たつねん」と、レポーターを同情した。

武川はオフィシャルサイトのプロフィール末尾に「株式会社舞夢プロと業務提携」と掲載。、俳優やタレントを多く抱え、大阪に本社を構える芸能プロダウション「舞夢プロ」の公式サイトにも、武川アナの写真とプロフィールが掲載されている。

武川アナは「怖い！そんなこと言われるの？」と大笑い。「そんなことになってんのか」と黒田有に言われ、「そんなことないって！」と否定し、“ゴリ押し”はしていないことを訴えていた。