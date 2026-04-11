猫が「寝たふり」をする理由4つ

1.かまわれたくない

猫はしばしば「そっとしておいてほしい」ときがあります。そんな猫の気持ちの表れが「寝たふり」です。遊びたくないときや、自分だけでゆっくりしたいとき、かまわれたくないときなど。特に何度も声をかけられたり触られたりした後に見られる場合は「これ以上はやめてほしい」というサインである可能性が高いでしょう。

2.ただの浅い眠り

実際には「寝たふり」ではなく、ただうとうとした状態の浅い眠りの場合もあります。猫はもともと野生の中で暮らしていた動物なので、完全に無防備な状態で眠ることが多くありません。その名残で、周囲の気配を感じ、警戒しながら休むことがあるのです。猫によっては熟睡する子もいますが、目を閉じていても、すぐに反応できる状態を保ちながら寝る場合は「寝たふり」に見えるでしょう。

3.体調不良の可能性

野生の世界では弱った動物は外敵に狙われやすいため、猫は自分が弱っていることを隠す習性があります。したがって体調が悪いときでもじっとして「ただ寝ているように見せる」ことがあるのです。普段なら反応する場面でも動かないときは、体調不良を起きていないか注意してみるとよいでしょう。

本当に寝ているのかの見分け方

猫が寝ているのか、それとも完全には寝ていないのかを見分ける方法は、パッと見ただけではわかりにくいものです。しかし、いくつかのポイントを組み合わせて観察することで、状態を見極めやすくなります。

脱力感

まず注目したいのが体の力の抜け具合です。ぐっすり眠っている場合、猫の体は完全に脱力し、手足やしっぽにも力が入っていません。そっとふれても反応がなく、これは安心しきっている状態です。一方、体にわずかでも力が残っている場合は熟睡はしておらず、周りの様子を気にしていたり警戒したりしている証拠。万一のときに、すぐに動けるポーズを保っていることもあります。

音の反応

猫は基本的に小さな音にも反応するので、名前を呼んだり物音がしたりすると、その様子で寝ているか否かを判断することができます。ある程度の音でも反応がなければ、深い眠りに入っていると考えられるでしょう。

耳、ヒゲ、しっぽの動き

猫が寝ているときにしっぽやヒゲ、足や耳がピクピク動くことがあります。これは浅い眠りだと思う人もいますが、夢を見ている可能性もあります。猫は人と同じように、睡眠中にレム睡眠の状態になります。そのため、夢の中で何かを追いかけたり、遊んだりしている可能性があると考えられているのです。実際に猫が見た夢の内容は解明されていませんが、もし深い眠りで夢を見ているようなら、呼びかけに反応することはありません。

起きるまでのスピード

音や感触など、少しの刺激ですぐに目を開ける場合は、うとうと状態の可能性があります。一方で、ゆっくりと目を覚ましたり、なかなか起きない場合は、熟睡していると判断できます。

このように、猫が寝ているかどうかの判断は、複数のサインを合わせてみることが大切です。ただし、一緒に暮らしている時間が長ければ長くなるほど「今は熟睡している」や「寝たように見えるだけ」など、愛猫の状態を察知しやすくなりますよ。

まとめ

猫の「寝たふり」の背景には、かまわれたくない気持ちや浅い眠り、警戒、体調不良など、さまざまな理由があります。

したがって、猫が寝たふりをしているときは、基本的に無理にかまわず、そっと見守るのが適切です。しつこく触ったりすると、ストレスや警戒心を強めてしまうことがあるので気を付けましょう。

ただし元気がない状態が続いたり、極端に反応が鈍いときは体調不良の可能性もあるので注意が必要です。

猫は言葉では伝えられない気持ちを行動やサインであらわす動物。「寝たふり」もその一つとして受け止め、そのときにベストな対応をしてあげられるよう、日頃から愛猫を観察しておきましょう。