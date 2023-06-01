「これ何だよマジで」北朝鮮にシュート数“０−32”「冗談だろ？」。南北対決で０−５惨敗。韓国ファンは沈痛「まだこんなに差が開いているのか」【U-20女子アジア杯】
大差がついた。
タイで開催中のU-20女子アジアカップのグループステージB組・最終節で“南北対決”が実現。共に連勝ですでに決勝トーナメント進出を決めている北朝鮮と韓国が、現地４月８日に相まみえた。
37分にカン・リュミのゴールで均衡を破った北朝鮮は、45分、その１分後にパク・オクイの連続得点で、前半を３点リードで終える。迎えた後半、48分にパク・イルシム、51分にホ・キョンがネットを揺らし、５−０の完勝を収めた。
圧倒的な攻撃力を見せつけた。ポゼッションやデュエルで優位に立った北朝鮮は32本のシュートを放った。対する韓国は、まさかのシュート０本。文字通りの完敗だった。
韓国メディアの『ニューシス』は「ターンオーバーをした韓国は、90分間を通してシュートを１本も放てず、相手に32本のシュートを浴びせられた末、無力なまま敗北した」と伝えれば、『SPOTV news』は「韓国サッカーは、世界の舞台どころかアジアの舞台でさえ、屈辱的な敗北を味わい続けている」と落胆する。
試合結果を伝える韓国サッカー協会の公式SNSには、以下のような声があがった。
「冗談だろ？」
「これ何だよマジで」
「ボロ負けだ」
「やばいな、マジで」
「プロと中学生のレベルの差」
「主力選手ではなかったけど、よく頑張った」
「北朝鮮のやり方は正しい」
「もっと簡単にやればいいのに」
「もともと北朝鮮には敵わないよ」
「北朝鮮とはそもそも実力が違う」
「北朝鮮は世代別代表も強いようだ。ただ０−５はちょっと深刻」
「先進国のサッカーを真似て指導しているのに、北朝鮮とまだこんなに差が開いているのか」
「一度くらい北朝鮮に勝ってみたいな」
「試合をやっていることさえ知らなかった」
「おつかれさまでした」
力の差を見せつけられたようだ。なお、B組を首位通過の北朝鮮は、12日に準々決勝でC組２位のオーストラリアと激突。２位突破の韓国は同じく12日にA組２位のタイと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
タイで開催中のU-20女子アジアカップのグループステージB組・最終節で“南北対決”が実現。共に連勝ですでに決勝トーナメント進出を決めている北朝鮮と韓国が、現地４月８日に相まみえた。
37分にカン・リュミのゴールで均衡を破った北朝鮮は、45分、その１分後にパク・オクイの連続得点で、前半を３点リードで終える。迎えた後半、48分にパク・イルシム、51分にホ・キョンがネットを揺らし、５−０の完勝を収めた。
韓国メディアの『ニューシス』は「ターンオーバーをした韓国は、90分間を通してシュートを１本も放てず、相手に32本のシュートを浴びせられた末、無力なまま敗北した」と伝えれば、『SPOTV news』は「韓国サッカーは、世界の舞台どころかアジアの舞台でさえ、屈辱的な敗北を味わい続けている」と落胆する。
試合結果を伝える韓国サッカー協会の公式SNSには、以下のような声があがった。
「冗談だろ？」
「これ何だよマジで」
「ボロ負けだ」
「やばいな、マジで」
「プロと中学生のレベルの差」
「主力選手ではなかったけど、よく頑張った」
「北朝鮮のやり方は正しい」
「もっと簡単にやればいいのに」
「もともと北朝鮮には敵わないよ」
「北朝鮮とはそもそも実力が違う」
「北朝鮮は世代別代表も強いようだ。ただ０−５はちょっと深刻」
「先進国のサッカーを真似て指導しているのに、北朝鮮とまだこんなに差が開いているのか」
「一度くらい北朝鮮に勝ってみたいな」
「試合をやっていることさえ知らなかった」
「おつかれさまでした」
力の差を見せつけられたようだ。なお、B組を首位通過の北朝鮮は、12日に準々決勝でC組２位のオーストラリアと激突。２位突破の韓国は同じく12日にA組２位のタイと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー