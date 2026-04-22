ポゼッション
『ポゼッション』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月24日
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北中米W杯で浮き彫りになった日本代表の課題と、独自進化への道筋
河治良幸氏によると最大の課題はゲーム管理力と決定力不足だとのこと
サッカーダイジェストWeb
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4年で真逆になったW杯の勝利の方程式、勝敗を分けた「3.8秒」の差とは
ポゼッション優位側の勝率が2022年大会から劇的に上昇したことが判明した
FOOTBALL ZONE
2026年7月22日
2026年7月20日
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批判を浴び続けたスペイン代表FWが決勝弾を叩き込みW杯制覇
延長106分にトーレスが決勝弾を叩き込み、16年ぶりの世界王者に輝いた
ABEMA TIMES
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メッシ率いるアルゼンチンが連覇を逃し、得点王もエムバペに奪われる
後半アディショナルタイムにDFフェルナンデスが退場し数的不利となり失点
スポニチアネックス
2026年7月17日
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スペインがフランスを圧倒、エムバペを沈黙させ決勝進出を決める
エムバペら強力アタッカーを封じ、組織的なポゼッションで完勝したとのこと
サッカーダイジェストWeb
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フランスが準決勝でスペインに完敗、逆転勝利ゼロの背景に国民性
FOOTBALL ZONE