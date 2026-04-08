【ムーミン】こっそりエクササイズができる『むぎゅーず』になって登場！
太ももに挟んでこっそりエクササイズができるぬいぐるみ『MUGYUUUS ムーミン』が、4月24日（金）より全国のバラエティショップ・書店にて発売される。ドリームズオンラインショップでは、先行予約を承り中だ。
＞＞＞『MUGYUUUS ムーミン』をチェック！（写真8点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。
そんな北欧発の大人気作品『ムーミン』のキャラクターたちが、太ももに挟んでこっそりエクササイズができるぬいぐるみ『MUGYUUUS（むぎゅーず）』になって登場。愛らしい姿が魅力的な『MUGYUUUS ムーミン』の仲間たちが、デスクワークや勉強中のながらトレーニングをサポートしてくれる。
座りっぱなしで、なかなか運動ができないデスクワーカーさんに。
『MUGYUUUS（むぎゅーず）』は、太ももの間に挟んでオフィスでこっそりエクササイズができる、ウエイトのあるぬいぐるみだ。
『MUGYUUUS』をむぎゅーっと挟むことで、 ”内転筋” や ”骨盤底筋” を鍛えることができる。「足組み」「O脚」「骨盤の歪み」など、デスクワークで抱えるさまざまな悩みを緩和し、美脚や美尻を保つサポートアイテムとしても大活躍。トレーニングを手軽に長続きさせることができる、420gの程よい重さです。
デスクワーク中の他、おうちでのリラックスタイム中にも『MUGYUUUS』とちょいトレを。ぬいぐるみをあやすように、癒されながら一緒にトレーニングをすることができます。
ラインナップは、ムーミン、スティンキー、ご先祖さまの3種類。お好きなキャラクターで、楽しくエクササイズしよう。
（C）Moomin Characters（TM）
＞＞＞『MUGYUUUS ムーミン』をチェック！（写真8点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。
座りっぱなしで、なかなか運動ができないデスクワーカーさんに。
『MUGYUUUS（むぎゅーず）』は、太ももの間に挟んでオフィスでこっそりエクササイズができる、ウエイトのあるぬいぐるみだ。
『MUGYUUUS』をむぎゅーっと挟むことで、 ”内転筋” や ”骨盤底筋” を鍛えることができる。「足組み」「O脚」「骨盤の歪み」など、デスクワークで抱えるさまざまな悩みを緩和し、美脚や美尻を保つサポートアイテムとしても大活躍。トレーニングを手軽に長続きさせることができる、420gの程よい重さです。
デスクワーク中の他、おうちでのリラックスタイム中にも『MUGYUUUS』とちょいトレを。ぬいぐるみをあやすように、癒されながら一緒にトレーニングをすることができます。
ラインナップは、ムーミン、スティンキー、ご先祖さまの3種類。お好きなキャラクターで、楽しくエクササイズしよう。
（C）Moomin Characters（TM）
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優